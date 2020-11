Violenta rissa tra giovani in un negozio di ortofrutta, 12 denunce a Niscemi

Prima lanci di frutta e poi la rissa. Tutto è avvenuto martedì sera in un negozio di ortofrutta i via Marconi a Niscemi. Dodici i denunciati tra cui anche due minorenni. Secondo quanto appreso la violenta lite sarebbe scoppiata da vecchi rancori intercorsi tra due ventenni, cui è stata contestata la rissa aggravata e il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, all’origine della rissa il lancio di un frutto da parte di un 27enne a un 25enne che si trovava in auto in compagnia della fidanzata. Da qui la reazione del 25enne, che è entrato nel negozio di ortofrutta e ha colpito al capo il rivale con un cavo elettrico, subendo a sua volta colpi di bastone. In aiuto al 27enne sono sopraggiunte diverse persone che si trovavano nei pressi.

Sette dei dodici partecipanti alla rissa hanno riportato ferite guaribili tra i tre e i cinque giorni per escoriazioni e lievi traumi. I denunciati sono inoltre stati sanzionati per violazione delle misure di contenimento del Covid-19, per mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

