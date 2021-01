Gela, pulizia straordinaria nelle vie del centro: scattano i divieti di sosta, ecco dove

Spazzamento straordinario per le strade del centro a Gela venerdì 22 e sabato 23 gennaio: disposti i divieti di sosta in alcune vie. A darne notizia è il Comune.

La Tekra Srl effettuerà, su richiesta dell'ufficio Ambiente, un'attività di spazzamento meccanico in alcune strade della città. Pertanto, lungo il percorso interessato non sarà possibile parcheggiare l'auto.

Il servizio di spazzamento inizierà alle 4 del mattino del 22 gennaio da via Cairoli e la notte successiva continuerà nelle traverse comprese tra via Venezia e via Recanati, via Iacopo da Lentini e via Ruggero Settimo, dove la sosta sarà vietata su entrambi i lati.

Sarà la stessa azienda ad apporre la relativa segnaletica stradale 48 ore prima degli interventi, quindi a partire da oggi.

Ecco quindi dove e quando vigeranno i divieti di sosta:

- dalle ore 4 del 22 gennaio e fino a cessata esigenza in via Cairoli (intera strada)

- dalle ore 4 del 23 gennaio e fino a cessata esigenza in via Iacopo da Lentini e in via Ruggero Settimo (intere strade).

