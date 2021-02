Neve e gelo a Mussomeli, decine di auto bloccate. Diversi interventi dei vigili del fuoco

Tetti e strade imbiancate dalla neve questa mattina a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, dove si è reso necessario, in qualche caso, anche l'intervento dei vigili del fuoco. A causare i maggiori disagi è il ghiaccio sulle strade che ha fermato gli automobilisti. Finora sono qualche decina gli interventi dei pompieri.

A Mussomeli, dove la temperatura ha toccato -1.5 gradi, il sindaco Giuseppe Catania, ha ordinato la chiusura delle scuole. Questa mattina è avvenuto lo spargimento di sale lungo le arterie viarie più critiche presenti in giro per il paese. "Ringrazio gli agricoltori che, come sempre, rispondono immediatamente all'appello mettendosi a disposizione. Grazie anche alla squadra di manutenzione del comune che, manualmente, sta intervenendo in alcuni punti del centro storico", ha scritto il primo cittadino su Facebook.

Forte vento invece a Caltanissetta dove al momento, a parte qualche copertura e cartellone divelto non si registrano particolari danni.

© Riproduzione riservata