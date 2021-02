Mussomeli: "Al via i lavori per realizzare una via di fuga dal quartiere Terravecchia"

Sarà una città più sicura, Mussomeli, adesso che sta per essere realizzata una comoda via di fuga dal quartiere Terravecchia che si trova nella parte più antica del centro abitato. I lavori per collegare via Fuori le Mura alla via Palermo, l'arteria principale del Comune del Nisseno, possono infatti partire dopo che l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal governatore siciliano Nello Musumeci, ha concluso le procedure di gara affidandoli alla C.S. Costruzioni.

Il budget messo a disposizione dalla Struttura commissariale ammonta, così come ha stabilito l'esito del bando, a 431 mila euro. L'impresa di Santa Venerina si appresta dunque a intervenire sulla stradella esistente, parecchio dissestata, che dovrà essere completata e allargata.

Ciò consentirà di eliminare il doppio senso di marcia nella via Barcellona, l'altra strada di accesso al quartiere che ha, anch'essa, una carreggiata di dimensioni ridotte. E’ prevista anche la realizzazione di un parcheggio per i mezzi di soccorso. Si tratta, infatti, di una operazione di prevenzione, a lungo agognata dalla cittadinanza, per creare tutte le condizioni necessarie a affrontare un eventuale sisma, visto che la zona è esposta per sua natura a questo tipo di fenomeni.

