Lutto a San Cataldo, muore a soli 45 anni padre Samuele Salis

Ancora un lutto scuote la comunità di San Cataldo, che soltanto due giorni fa ha vissuto la tragedia del giovane Francesco Giambra, il 16enne rimasto ucciso nell'impatto con un palo contro cui è finito dopo aver perso il controllo del suo scooter. A perdere la vita nella notte è stato don Samuele Salis, 45 anni, parroco del convento della Mercede.

Il parroco, originario di Alghero, ieri mattina aveva celebrato la messa nonostante negli ultimi giorni avesse accusato malesseri e qualche linea di febbre. Ieri sera l'improvvisa tragedia, inutile l'intervento dell'ambulanza del 118, giunta intorno alla mezzanotte nel convento della Mercede in corso Vittorio Emanuele. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, probabilmente causato da arresto cardiaco, come scrive Seguonews.

"È morto nel giorno della trasfigurazione di Gesù - ha dichiarato padre Enrico Schirru - che è l'anticipo della resurrezione. Padre Samuele Salis era preparatissimo, faceva delle bellissime prediche. Dava tutto ai poveri ed era molto austero. Si spendeva 24 ore su 24 per i suoi parrocchiani". I funerali, saranno celebrati domani, alle 16, dal vescovo Mario Russotto. La salma sarà poi trasportata ad Alghero.

