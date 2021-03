Coronavirus, a Caltanissetta zona rossa contagiata anche una bambina di un anno

L'emergenza coronavirus non risparmia i più piccoli. Domenica al pronto soccorso infettivologico di Caltanissetta è arrivata anche una bimba di un anno che si aggiunge ai 24 i nisseni ricoverati per Covid in soli 5 giorni.

Comincia a pesare sul sistema ospedaliero l’effetto dei tanti positivi a Caltanissetta - scrive Rita Cinardi sul Giornale di Sicilia in edicola -, zona rossa da lunedì scorso. La paziente, portata in ospedale per crisi epilettiche, probabilmente dovute alla febbre, è stata subito trasferita all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Tra i ricoverati di domenica anche un diciassettenne.

