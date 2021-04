Caltanissetta, rubano elettrodomestici e denaro e un'auto: in due ai domiciliari

Arresti domiciliari per i due autori di un furto avvenuto nel dicembre del 2017 in un'abitazione e nel garage di pertinenza a Caltanissetta. Si tratta di Angelo Di Forte, 26enne di San Cataldo e Manuel Dell’Aira Manuel, 23enne di San Cataldo. Ieri i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni, nei confronti dei due per furto in abitazione con l’aggravante di aver usato violenza sulle cose.

Le indagini sono scattate dopo il furto, nel dicembre del 2017, quando i due forzarono la serratura del cancello d’ingresso antistante una abitazione a Caltanissetta, in contrada Sartania, rompendo grata e vetro della finestra, per introdursi all’interno e rubare alimenti, elettrodomestici, denaro ed un’autovettura custodita all’interno del garage di pertinenza dell’abitazione.

Le indagini si sono avvalse anche di alcune immagini di videosorveglianza acquisite nei pressi dell’abitazione.

