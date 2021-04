Unicredit, donazione a Lilt Caltanissetta per l'acquisto di un ecografo

L’acquisto di un ecografo di ultima generazione da parte della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Caltanissetta è stato reso possibile grazie alla donazione effettuata da UniCredit.

"Il contributo di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit - è stato finanziato dalla 'UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano nell’isola".

La Lilt promuove ogni anno 4 Campagne Nazionali di sensibilizzazione ed informazione su temi specifici quali la lotta al tabagismo, l’adozione di corretti stili di vita come arma fondamentale per la riduzione dei fattori di rischio e la prevenzione del tumore al seno. A fianco di queste iniziative, l'associazione è impegnata ogni giorno in attività di informazione del cittadino attraverso incontri, tavole rotonde, convegni, distribuzione di materiale informativo affinché possa aumentare la consapevolezza di cosa ognuno di noi può fare per prevenire e combattere il cancro.

© Riproduzione riservata