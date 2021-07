Finale Europei 2021, il Comune di Gela vieta la vendita di bottiglie di vetro: "Preveniamo atti di violenza"

Vietato vendere bottiglie di vetro domani, a partire dalle 18, fino alle 6.00 del lunedì. Così ha deciso il sindaco di Gela Lucio Greco, preoccupato per eventuali episodi di violenza domani sera, in occasione della finale degli Europei.

Nei week end, infatti, si assiste ad un aumento degli episodi di violenza, legata anche ad un uso eccessivo di alcol, e le bottiglie (o i bicchieri) possono essere utilizzate come armi e strumenti di offesa.

Gli esercenti dei pubblici esercizi, nella fascia oraria in questione, avranno l'obbligo di vendere le bevande esclusivamente in bicchieri di carta o plastica, in bottiglie di plastica ed in lattine. Inoltre, al momento della consegna all’acquirente, lo stesso venditore dovrà provvedere a togliere il tappo dalla bottiglia e a trattenerlo.

Il divieto si estende anche ai gestori dei distributori automatici di bevande esposti al pubblico, ovvero posti in locali privati accessibili al pubblico.

