Caltanissetta, "no-vax" indicano attività "no green pass" ma è tutto in regola

Otto attività commerciali nissene che su gruppi facebook nisseni simpatizzanti "no vax" sembravano non applicare i controlli su Green pass sono state controllate e sono risultate regolari.

In questi giorni la questura di Caltanissetta e in particolare la sezione Pasi, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green pass, sta eseguendo controlli a tappeto sulle attività commerciali. Ed è così che durante il "pattugliamento" del web i poliziotti si erano accorti che alcune attività erano state indicate dai gruppi "no vax" come attività "controcorrente" che, a loro dire, si sarebbero rifiutate di applicare la normativa vigente.

Circostanza rivelatasi falsa. I titolari delle attività, durante il controllo degli agenti, hanno smentito di essere "no Green pass" dimostrando di applicare regolarmente i controlli previsti dal Dpcm. Per il momento Caltanissetta, come emerge dai primi controlli della questura, sta dimostrando di essere una città rispettosa delle regole.

