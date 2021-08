Controlli nei comuni siciliani a rischio, a Niscemi violati zona arancione e coprifuoco: multe a bar e a una palestra

Ieri il presidente della Regione Nello Musumeci ha detto di confidare molto nella nuova ordinanza in vigore da ieri. Non a caso sono stati intensificati i controlli nei 53 comuni in zona gialla e soprattutto nei due in zona arancione, Niscemi nel Nisseno e Barrafranca nell'Ennese dove le misure, secondo la normativa nazionale, sono più stringenti.

A Niscemi che, con 743 contagi, è il comune più colpito dal Covid-19 in provincia di Caltanissetta la polizia non ha risparmiato sanzioni: cinque le multe elevate ieri da parte dei poliziotti del commissariato che hanno identificato e controllato 34 persone ed eseguito controlli in diversi esercizi commerciali.

Sanzionati due gestori di bar: uno perché ha consentito la permanenza di avventori all'interno del negozio intenti al gioco delle slot machine e un altro perché ha consentito la consumazione sul posto di cibi e bevande. Sanzionato anche il titolare di una palestra poiché non ha rispettato l'obbligo di chiusura imposto con l'ordinanza regionale. Un'altra sanzione ha riguardato la violazione del coprifuoco.

Ieri Musumeci, che ha definito ormai inevitabile la zona gialla per l'Isola, ha commentato il momento di difficoltà per tutta la regione ha causa dell'aumento dei contagi e dei ricoveri: "Rinnovo l'appello a tutti i siciliani e mi attendo molto dalla esecuzione della ordinanza".

