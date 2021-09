Incidente lungo la strada degli Scrittori a Caltanissetta, statale 64o direzione Agrigento.

Traffico bloccato per via del sinistro che ha coinvolto due furgoni. Due persone sono rimaste ferite. É sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

