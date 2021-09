Picchia e minaccia la moglie che lo vuole lasciare, arrestato 50enne a Caltanissetta

Accusato di maltrattamenti in famiglia, un 50enne è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta. Tutto è nato quando dopo 25 anni di matrimonio, la moglie ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con l'uomo.

Da quando la donna ha dunque espresso il desiderio di volersi separare dal marito, l'uomo sarebbe diventato sempre più violento. Negli ultimi anni, la donna era stata costretta a subire minacce, insulti e percosse da parte del marito.

Una situazione che è sfociata in una denuncia dal parte della donna. Nonostante l’ammonimento della polizia, pare che l'uomo si sia comportato in maniera sempre più aggressiva, fino all'arresto. Ora l'uomo si trova in carcere.

