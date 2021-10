Mascherine, giocattoli e abbigliamento: 8.000 articoli contraffatti o poco sicuri sequestrati nel Nisseno

Oltre ottomila articoli contraffatti o poco sicuri sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta nelle ultime settimane.

Al termine di controlli effettuati in tutta la provincia, specie nel fine settimana e nelle ore notturne, le fiamme gialle dei Gruppi di Caltanissetta e Gela, hanno sequestrato oltre 5000 dispositivi di protezione individuale, accessori per abbigliamento, giocattoli ed apparecchi elettrici di illuminazione. Erano stati immessi nel mercato in violazione delle normative inerenti la “frode nell’esercizio del commercio”, “sicurezza dei prodotti” nonché quelli della marcatura “CE”.

La guardia di finanza, ricorda ancora una volta ai consumatori di acquistare merce che riporti il marchio CE, acronimo di “Marchio di Conformità Europea”, spiegando che si tratta "di un simbolo grafico specifico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento".

