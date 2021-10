A Niscemi esce per andare in un terreno di proprietà ma non torna più a casa. Scomparso 86enne

Un anziano è scomparso a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Da giovedì mattina non si hanno più notizie di Giuseppe Alario, 86 anni. L'uomo non ha fatto più rientro a casa per il pranzo dopo essere uscito per recarsi in un terreno di sua proprietà in contrada Bonaffini. Da quel momento non si hanno più notizie. I familiari dell'86enne hanno presentato una denuncia in commissariato e sono state avviate le ricerche con l'impiego di circa 50 agenti, al lavoro al fianco di vigili del fuoco, polizia municipale e volontari anche con l'impiego di droni e unità cinofile.

Gli investigatori ipotizzano che l'anziano sarebbe uscito di casa in pantofole per recarsi in una zona non lontana dall'abitazione dove risiede. Terreni impervi che stanno mettendo in difficoltà le operazioni di ricerca. I familiari hanno fornito alcune indicazioni per dare un aiuto nelle ricerche dell'uomo: corporatura esile, alto intorno al metro e cinquanta, stempiato e brizzolato. Alario al momento della scomparsa indossava gli occhiali, un maglione scuro e i pantaloni blu di una tuta. Con sè non aveva documenti personali, nè soldi.

