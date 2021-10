Niscemi, trovato morto l'anziano scomparso giovedì

È stato trovato morto questa mattina Giuseppe Alario, l’anziano di Niscemi scomparso giovedì scorso. Durante l’attività di sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Catania è stato individuato il corpo in aperta campagna, a Niscemi, a qualche chilometro dal terreno di proprietà dell’uomo, che era uscito da casa proprio per andare nel suo podere. In questi giorni oltre 50 persone tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, esercito, unità cinofile e volontari hanno scandagliato l’intero territorio di Niscemi. L’area del ritrovamento è particolarmente impervia.

Alario aveva 86 anni. Al momento si ignorano le cause della morte.

