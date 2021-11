POLIZIA

Violenza sulle donne anche nella terza età: Caltanissetta, a 86 anni tenta di strangolare la moglie

Per anni avrebbe maltrattato la signora, che ha sempre subito in silenzio. Di recente la pesante aggressione e la decisione di rivolgersi agli agenti. Per l'uomo libertà vigilata e trasferimento in una comunità terapeutica