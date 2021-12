Portata idrica ridotta, disagi a Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino

Continuano i pesanti disagi per gli abitanti di Caltanissetta in merito alla distribuzione idrica nel capoluogo. Disagi estesi anche al grosso centro di San Cataldo e a Mazzarino.

Il fornitore di sovrambito Siciliacque, ieri, ha comunicato che non era in condizione di ripristinare la fornitura. Per effetto di ciò Caltaqua- Acque di Caltanissetta ha ulteriormente e consequenzialmente rimodulato la distribuzione alle utenze di Caltanissetta in considerazione della continua riduzione delle portate. Nella giornata di ieri sono cosi rimaste senz’acqua intyere aree nissene.

