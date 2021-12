Acqua torbida nel Fanaco, stop all’erogazione in dieci comuni nisseni

A causa di torbidità riscontrata all’uscita del potabilizzatore Fanaco, il fornitore di sovrambito Siciliacque stamane ha dovuto interrompere la fornitura ad Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Serradifalco, Delia e Sommatino. Lo rende noto Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, che annuncia che porterà a completamento in giornata le distribuzioni avviate mentre fa sapere che a partire da domani, domenica 12 dicembre, e sino al ripristino delle forniture, non sarà possibile garantire la normale distribuzione nei comuni interessati. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi disponibili.

