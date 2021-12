Caltanissetta, sospesa l'erogazione idrica per un guasto all'adduttore «Madonie Est»

Siciliacque ha reso noto nel pomeriggio di aver riscontrato un guasto all’adduttore principale «Madonie Est» che rifornisce il serbatoio di San Giuliano. Ciò ha comportato una drastica diminuzione della portata nel comune di Caltanissetta.

Il guasto, che si somma a quello verificatosi ieri all’adduttore Ancipa, altra infrastruttura di Siciliacque, ha costretto Caltaqua, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, a sospendere la distribuzione programmata per oggi nell’intero capoluogo. Rimane garantita la distribuzione in regime H24 solo per ospedale e carcere.

