Processo Montante a Caltanissetta, la requisitoria comincerà il 14 gennaio

Al via dal 14 gennaio la requisitoria del processo sul cosiddetto «Sistema Montante» che si celebra sdavanti alla corte d’Appello di Caltanissetta con rito abbreviato nei confronti dell’ex leader di Confindustria Antonello Montante e altri quattro imputati. Nel corso dell’udienza le parti interloquiranno sulle richieste documentali presentate.

A rappresentare l’accusa il sostituto procuratore generale di Catania Giuseppe Lombardo. Imputati nel processo, oltre ad Antonello Montante - condannato in primo grado a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione - l’ex comandante della Guardia di Finanza di Caltanissetta ed ex capocentro della Dia Gianfranco Ardizzone, il sostituto commissario di polizia Marco De Angelis, il responsabile della sicurezza di Confindustria Diego Di Simone e il questore Andrea Grassi.

Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, favoreggiamento, rivelazione di segreto d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico.

