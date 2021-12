Caltanissetta, motociclista gelese muore al Sant'Elia dopo un mese di agonia

È morto ieri sera al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo un mese di agonia, un uomo di Gela di 64 anni, Egidio Vella.

Il decesso è avvenuto per le conseguenze di un grave incidente stradale che si era verificato il 23 novembre sulla Gela-Catania a ponte Olivo. L’uomo era a bordo della sua moto Yamaha quando si è schiantato contro un furgone. Ad avere la peggio era stato proprio il centauro, trasportato in elisoccorso al Sant’Elia per un trauma facciale e varie fratture.

