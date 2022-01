Gela, troppi pregiudicati in quel bar del centro storico: sospesa la licenza

Il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari ha emesso un decreto di sospensione della licenza per sette giorni, nei confronti del titolare di un bar del centro storico di Gela. «Il provvedimento si è reso necessario a seguito di ripetuti interventi delle pattuglie della polizia di Stato che, in più occasioni, hanno identificato all’interno dell’esercizio commerciale persone pregiudicate», afferma una nota della polizia. Anche in passato, all’esercizio commerciale era stata sospesa la licenza.

