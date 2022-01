Gela, nuovo rogo in via Venezia: in fiamme camion usato per vendere la frutta

A distanza di 48 ore nuovo incendio in via Venezia, a Gela. Questa volta il rogo ha coinvolto un camioncino adibito a rivendita di frutta e verdura. Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte, all’altezza dell’incrocio con via Ruggero Settimo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e le forze dell'ordine che stanno indagando sul nuovo episodio.

Due giorni fa, infatti, sempre in via Venezia era stata data alle fiamme una Audi di proprietà di un libero professionista che abita in uno dei palazzi vicini. E non si tratta, comunque, di due casi isolati: la scorsa estate diversi incendi erano stati appiccati alle palme e a due auto.

