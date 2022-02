Niscemi, scontro frontale tra due auto sulla statale: un ferito

Ancora un incidente sulla strada statale 115, nei presi del bivio per Niscemi. Due automobili si sono scontrate frontalmente e una persona è rimasta ferita. Subito sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso l'uomo e trasportato con l'ambulanza in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Spetterà alle forze dell'ordine intervenute chiarire la dinamica dell'incidente.

L'incidente è avvenuto nella notte, a poche ore da quello avvenuto ieri pomeriggio lungo la Gela-Vittoria. Nello scontro tra una Toyota e una Fiat Bravo, un 23enne, originario di Chiaramonte Gulfi, è rimasto gravemente ferito. Per trasportarlo in ospedale è intervenuto anche l'elisoccorso che lo ha portato presso il trauma center di Catania. La strada è stata chiusa per alcune ore.

