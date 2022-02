Svincolo di Caltanissetta sulla A19: entro fine mese la riapertura definitiva

Buone notizie per gli automobilisti nisseni e per chi dall'autostrada viaggia da e verso Caltanissetta: lo svincolo della A19 Palermo-Catania, di connessione con la nuova sede della statale 640 sarà riaperto al traffico definitivamente entro fine mese, come ha annunciato l’Anas.

Le operazioni di raddoppio della "Strada degli scrittori" si avviano, dunque, dopo circa un decennio, a conclusione.

Nel corso di un vertice nella prefettura di Caltanissetta, sono state stabilite le modalità di regolazione della circolazione nelle due settimane che precederanno la riapertura. Da domenica 6 febbraio sarà interdetto parzialmente lo svincolo, con chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Catania e della rampa in entrata per i veicoli diretti a Palermo. Non ci si potrà immettere in autostrada verso Catania e anche, per i veicoli provenienti da Palermo, sarà vietato lo svincolo per uscire dall’autostrada ed entrare a Caltanissetta.

In attesa della riapertura, i veicoli provenienti da Catania e che procedono in direzione Agrigento o Caltanissetta potranno proseguire in autostrada fino allo svincolo di Ponte Cinque Archi dove potranno invertire la marcia immettendosi in autostrada in direzione Catania per poi uscire allo svincolo di Caltanissetta. Ai mezzi pesanti provenienti da Catania e diretti a Caltanissetta sarà vietato utilizzare lo svincolo di Enna.

Ma non solo: i veicoli che provengono da Agrigento e Caltanissetta e che procedono in direzione Palermo potranno immettersi in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi dopo avere percorso le statali 640 dir, 626, 640 in direzione sud, 122bis e 121. Infine i veicoli provenienti da Gela dalla statale 626 e diretti a Palermo potranno imboccare l’autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi percorrendo la statale 640 in direzione sud e le statali 122bis e 121.

