Dal tribunale un nuovo «no»: Montante deve restare ad Asti

Antonello Montante resta ad Asti, il tribunale di Caltanissetta ha rigettato la richiesta dei suoi difensori. L’ex numero uno di Sicindustria condannato a 14 anni in primo grado per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, vive ad Asti dove aveva sede una delle sue aziende adesso ceduta, con la misura di obbligo di dimora. Scaduti i termini, i suoi avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina avevano fatto richiesta di remissione della misura, ma il tribunale ha rigettato. Non ci sarebbero nuove condizioni per modificare l’ordinanza, così i giudici giustificano la decisione. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Ivana Baiunco

