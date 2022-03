Lo stupro non è provato, postino di 67 anni assolto a Caltanissetta

Si sciolgono come neve al sole le accuse a carico di un presunto stupratore e stalker… che tale non era. Così, almeno, ha sancito il processo celebrato a suo carico. E ha rischiato anche otto anni di carcere. Tanti ne aveva chiesti, infatti, l’accusa al termine della requisitoria. Ma alla fine per un sessantasettenne, un dipendente postale, L.G. (di lui si omettono volutamente le generalità a tutela della parte lesa ndr) così come chiesto dall’avvocatessa Maria Francesca Assennato è arrivato un verdetto di non colpevolezza per le ipotesi di violenza sessuale continuata, atti persecutori e lesioni personali. Il tribunale lo ha assolto per quella che un tempo veniva indicata come insufficienza di prove. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Vincenzo Falci

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE