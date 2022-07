Tragedia nell'Ennese, operaio di Niscemi muore cadendo da un ponteggio: aveva 28 anni

Ancora una morte sul lavoro. Questa mattina un operaio di 28 anni di Niscemi, Roberto Savasta, ha perso la vita precipitando da un ponteggio allestito in un cantiere nell'Ennese.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe caduto da un’impalcatura da una altezza di circa 4 metri. Il 28enne è stato prontamente trasportato all'ospedale di Enna ma a causa delle ferite riportate non ce l'ha fatta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Enna per effettuare i primi rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro, su cui sono in corso verifiche, che è costato la vita al 28enne al suo primo giorno di impiego nel cantiere. Il giovane era molto conosciuto nella comunità niscemese.

