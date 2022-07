Gela, operaio precipita da un'impalcatura: è grave. Troupe televisiva aggredita nel cantiere

Grave incidente sul lavoro oggi in Sicilia. Un operaio di 36 anni di Gela è precipitato da una impalcatura di un cantiere edile facendo un volo di sei metri. L'uomo è stato soccorso dai colleghi presenti che hanno immediatamente allertato un'ambulanza.

Giunti sul posto, i sanitari lo hanno imbracato, caricato sul mezzo e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate in seguito alla caduta. L’operaio è stato anche sottoposto al test Covid-19 ed è risultato positivo.

Dopo l'incidente sul lavoro, la troupe televisiva di Rete Chiara, che si trovava in quel luogo per effettuare un servizio giornalistico sulla crisi idrica, mentre effettuava alcune riprese all’interno del cantiere, sarebbe stata aggredita dagli operai che hanno intimato di andare via. Ci sarebbero stati anche spintoni. L'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine che stanno indagando sia sull'incidente che sull'aggressione. Gli inquirenti dovranno stabilire i motivi della caduta e accertare la regolarità delle misure di sicurezza all'interno del cantiere.

