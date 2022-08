Anziano scomparso a Santa Caterina Villarmosa ritrovato grazie a un drone della forestale

Un uomo di 88 anni di Santa Caterina Villarmosa (CL), che era scomparso domenica sera, è stato ritrovato grazie al drone in dotazione alla forestale. A dare l’allarme ai carabinieri erano stati i familiari dell’anziano che dopo essere uscito per vedere uno spettacolo in piazza non aveva fatto più rientro a casa. L’uomo è stato ritrovato riverso a terra in un campo in contrada Matarazzo. Quando gli uomini della forestale e i carabinieri lo hanno raggiunto era in stato confusionale. L’anziano è stato riaffidato ai familiari.

