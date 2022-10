Ritrovato il corpo del ragazzo scomparso, San Cataldo piange la morte di Rosario Manuguerra

Tragedia a San Cataldo. Questa mattina i carabinieri della stazione locale hanno trovato il corpo senza vita di Rosario Manuguerra, 34 anni, di cui si erano perdute le tracce giovedì mattina. Il corpo è stato trovato nel bosco di Gabbara. L'uomo giovedì era uscito di casa e non ha fatto ritorno facendo scattare le ricerche. Subito sui social network si erano attivati amici e familiari per cercare di avere notizie del giovane, con tanto di foto per sperare nel ritrovamento.

Le forze dell'ordine, carabinieri e anche vigili del fuoco, avevano anche intercettato tramite una cella l'ultima posizione rilevata dallo smartphone del ragazzo per aiutare le ricerche. Dopo una notte di angoscia, stamattina purtroppo la fine delle speranze, con il ritrovamento del cadavere.

