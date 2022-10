Mondo scout a lutto, muore a Caltanissetta il capogruppo Massimo Sicilia

Morto a soli 49 anni Massimo Sicilia, molto conosciuto nel mondo scout nell'Isola. Apparteneva al gruppo Scout Caltanissetta 9 della Parrocchia Santa Barbara.

Proprio don Marco Paternò, parroco della parrocchia, ha pubblicato un post sui social per salutare il capogruppo: “Carissimi parrocchiani con grande dolore devo comunicarvi che poche ore fa si è spento Massimo Sicilia, capo scout del nostro gruppo CL 9. La Comunità capi, i ragazzi e le loro rispettive famiglie, nonché i membri della comunità parrocchiale, siamo profondamente addolorati nell’apprendere questa triste notizia, anche se purtroppo preparati da giorni a questo umano distacco a motivo del peggioramento delle sue condizioni di salute“.

Anche l'Agesci Sicilia ha voluto salutare Massimo Sicilia: "Con grande dolore l'Agesci Sicilia e tutti i soci apprendono l'ingresso nella Casa del Padre di Massimo Sicilia. Portiamo nei nostri cuori il suo sincero sorriso e la sua grande e costante testimonianza di servizio, sia come capo, sia come quadro. Portiamo con noi la sua amicizia sincera e la sua continua disponibilità. La tua strada sia segnata dalla luce dell'amore di Dio. Buona Strada Massimo tra i Sentieri dei Cielo". I funerali si terranno giovedì 13 ottobre alle ore 15,30 in Cattedrale a Caltanissetta.

