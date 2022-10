Due sparatorie in poche ore, tre feriti: scene da Far West a Gela

Due sparatorie in poche ore a Gela che sprofonda ai tempi bui con l’eco dei colpi e le scene da Far West in pieno giorno: il bilancio è di tre feriti, che gli investigatori stanno interrogando per chiarire movente e dinamica.

Il primo agguato è scattato intorno a mezzogiorno in via Niscemi, nei pressi del campo sportivo e a due passi da una scuola frequentata da centinaia di bambini. Nel mirino due ambulanti, Vincenzo Cosca e Carmelo Famao. Cinque i colpi di pistola che sarebbero stati esplosi all’indirizzo dei due ambulanti che si trovavano nei pressi di una motoape adibita alla rivendita di frutta e verdura. Cosca e Famao, di 23 e 25 anni, sono stati raggiunti in maniera lieve agli arti inferiori. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela e poi dimessi. Pare che i colpi siano partiti da qualcuno a bordo di uno scooter.

Poco dopo, intorno alle 15.30, si è verificata un’altra sparatoria nei pressi di un’altra scuola elementare, nel cuore del centro storico della città. La vittima, anche in questo caso, è stata ferita in maniera lieve. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che indaga sui due agguati.

