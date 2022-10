Gela, aveva 475 grammi di hashish e una carabina ad aria compressa: arrestato 45enne

Gli agenti della polizia hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 45enne di Gela, in provincia di Caltanissetta. I poliziotti, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato 475 grammi di hashish, 43 grammi di marijuana, 0,40 grammi di cocaina e una carabina ad aria compressa, oltre alla somma in contanti di 960 euro. Trovati anche un bilancino di precisione e sacchetti in plastica per il confezionamento delle dosi. L’indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Gela.

