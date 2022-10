Gela, incendiate l'auto di un ex consigliere comunale e la saracinesca di un negozio

Due incendi nella notte a Gela a poco tempo di distanza l’uno dall’altro. Il primo intorno alle 4, quando in piazza Umberto I è stata data alle fiamme la Mercedes E220 di proprietà di Nunzio Cafà, ex consigliere comunale e rappresentante di carni e salumi per una società. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco che ne hanno accertato la natura dolosa.

Alle 5.30 è stata incendiata la saracinesca del negozio «Baby Glamour di Francesco Ciaramella» di via Salvatore Aldisio. Anche in questo caso dal sopralluogo dei vigili del fuoco sarebbe emerso l’utilizzo di liquido infiammabile. Danni in corso di quantificazione.

Il prefetto di Caltanissetta, dopo la sparatoria di sabato scorso, aveva intensificato i controlli delle forze dell’ordine su Gela e nonostante tutto gli incendiari hanno continuato a colpire. Sui due episodi indaga la Polizia che ha acquisito già le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti lungo corso Vittorio Emanuele e corso Salvatore Aldisio. Secondo gli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, i due episodi sono di natura dolosa.

