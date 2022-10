Grossa fuga di gas e strada chiusa a Caltanissetta, il sindaco: «Situazione sotto controllo»

Grossa fuga di gas in via Paladini a Caltanissetta. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza tutta la zona e monitorare la situazione . Presenti anche diversi equipaggi della polizia di Stato e tecnici Enel che stanno cercando di interrompere la fuga di gas. La circolazione al momento nella zona è interrotta. Il traffico è deviato.

«La situazione - dice il sindaco Roberto Gambino - è sotto controllo. Il forte odore che si sente anche in altre zone della città non vi deve allarmare è causato dal vento».

I vigili del fuoco invitano comunque i residenti della zona a tenere le finestre chiuse in modo tale da evitare che folate di gas possano entrare dentro le abitazioni. A causare la fuga di gas sarebbe stato un operaio che, mentre lavorava con i mezzi di movimento terra, avrebbe tranciato un tubo del gas.

