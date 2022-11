Caltanissetta, scoperti tre cantieri non in regola dalle guardie giurate del Wwf

Nelle ultime settimane le guardie giurate del Wwf del Nucleo provinciale di Caltanissetta hanno individuato tre cantieri edili in due diverse contrade periferiche del comune di Caltanissetta, dove sono in corso lavori di costruzione e movimento terra che non rispetterebbero le norme urbanistico-edilizie.

Dopo alcuni accertamenti sul posto e le successive verifiche delle mappe e cartografie tecniche, le guardie Wwf hanno inviato un dettagliato rapporto per ognuno dei tre cantieri agli uffici urbanistici e di polizia municipale di Caltanissetta, cui compete la vigilanza e la repressione degli illeciti edilizi.

