Terribile incidente stradale tra Gela e Scoglitti, schianto tra camion e suv: morto imprenditore

Terribile incidente stradale sulla provinciale 51 Gela-Scoglitti, con una persona morta, un imprenditore agricolo di 67 anni della zona. Lo schianto questa mattina in un terribile impatto tra un suv Mitsubishi Pajero e un mezzo pesante.

L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della provinciale tra Scoglitti e Vittoria. I due mezzi procedevano in senso di marcia opposto, il suv secondo le prime indiscrezioni viaggiava verso il Ragusano, l’autocarro a quanto pare diretto a Gela.

La vittima è stata soccorsa dal 118 ma purtroppo non c'era nulla da fare, nonostante il disperato tentativo di trasporto in elisoccorso a Caltanissetta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. La strada è chiusa per i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

