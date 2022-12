Gela, due auto in fiamme nella notte: probabile matrice dolosa

Ancora incendi notturni a Gela. La scorsa notte due automobili sono andate in fiamme, probabile la pista dolosa. Un primo rogo ha distrutto una macchina in via Guccione, nel quartiere San Giacomo. Si tratta di una Fiat Doblò Cargo di proprietà di un artigiano della zona che fa parte anche del consiglio del suo quartiere. Un'auto che il proprietario usava per lavorare.

L'incendio ha anche annerito la facciata di un palazzo di via Guccione e l'ingresso di un garage. I carabinieri di Gela, che stanno guidando le indagini, stanno anche visionando alcune telecamere della zona per cercare di risalire al piromane. Da lì a poco, intorno alle 3 di notte, un altro mezzo è stato dato alle fiamme in via Orsi. A bruciare, stavolta, una fiat Panda. In tutti e due i casi gli investigatori propendono per la matrice dolosa.

Dopo gli attentati incendiari, il comitato del quartiere San Giacomo di Gela, ha inviato un comunicato: “Siamo stanchi. Non è ammissibile che si ripetano questi atti di violenza. Condanniamo l’attentato incendiario di ieri notte. Chi di competenza intervenga a fermare quest’emorragia”.

