Ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco un trentenne si è presentato questa notte al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L’uomo non avrebbe fornito spiegazioni. Sull'episodio indagano i poliziotti del commissariato di Gela. Il trentenne non sarebbe in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata