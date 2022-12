Notte di fuoco nel Nisseno, due automobili in fiamme a Gela e Riesi

Vigili del fuoco a lavoro in provincia di Caltanissetta, dove stanotte due auto sono state date alle fiamme e un terzo mezzo è stato danneggiato. Il primo incendio si è verificato a Gela, in via Bologna. Un'Alfa 147 di proprietà di una donna che abita in zona è stata inghiottita dalle fiamme. Il rogo ha anche danneggiato un altro mezzo che si trovava posteggiato accanto all'Alfa. Si tratta di un suv Land Rover Freelander, salvato dall'arrivo dei pompieri. Nella stessa via, il 4 novembre scorso un altro incendio si verificò proprio in via Bologna. In quel caso andò a fuoco l'automobile di un operaio metalmeccanico di 56 anni che aveva già subito un attentato simile.

Del secondo atto incendiario è vittima un disoccupato di 38 anni di Riesi. La sua auto , una Mercedes Classe A, è stata data alle fiamme nella notte in via Antonio Spinnato. Sarebbe stata accertata, in questo caso, la natura dolosa del rogo. In tutti e due i casi avvenuti in provincia di Caltanissetta sono state avviate le indagini dei carabinieri.

Il 3 dicembre scorso, a Gela due automobili erano andate in fiamme. Un primo rogo aveva distrutto un furgone Fiat Doblò Cargo in via Guccione, nel quartiere San Giacomo. Il secondo atto incendiario, invece, si verificò in via Orsi dove una fiat Panda fu mandata in fiamme. In entrambi i casi si pensò ad una matrice dolosa.

