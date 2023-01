Paura a Caltanissetta, travolti due pedoni: uno studente finisce in ospedale

Due incidenti nel corso della mattina a Caltanissetta, avvenuti quasi in contemporanea, con due perdoni investiti. In via Rosso di San Secondo una donna è stata travolta da un'auto e poi portata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Elia", in codice rosso: la vittima non sarebbe comunque in gravi condizioni.

In via Guastaferro all’altezza delle strisce pedonali che separano l’area di sosta degli autobus interurbani e i cancelli che permettono l’accesso alla scuola Luigi Russo, uno studente è stato investito mentre si stava recando a scuola. Per fortuna anche le sue condizioni non sono gravi. Il giovane è comunque stato trasportato in ospedale dagli uomini del 118 per accertamenti. Un punto, quello di via Guastaferro, che già in passato era stato teatro di incidenti di questo tipo.

