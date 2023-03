Gela, commerciante rapinato e colpito alla testa con una spranga

Ieri sera a Gela, nel quartiere Macchitella, un commerciante di 60 anni è stato rapinato da alcuni malviventi mentre rincasava.

L’uomo nel borsello che portava con sé aveva denaro contante, carte di credito e le chiavi delle attività commerciali.

La vittima era nei pressi della sua abitazione, in viale Cortemaggiore, quando è stata fermata e colpita alla testa con delle spranghe, poi i malviventi hanno preso il borsello e sono fuggiti.

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico. Dopo avergli applicato dei punti di sutura, i medici lo hanno dimesso. La polizia è al lavoro per identificare i rapinatori.

