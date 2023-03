Il ferimento a Gela, preso 33enne: aveva chiesto soldi a un ambulante e al rifiuto lo ha accoltellato

Scene da Far West a Gela dove ieri mattina, poco prima delle 10, un 33enne, affetto da lievi disturbi psichici, ha accoltellato per futili motivi, un venditore ambulante di frutta e verdura di 65 anni. La vittima è stata accoltellata più volte e colpita soprattutto all’altezza dell’addome, dove ha riportato una profonda ferita. L’ambulante è stato soccorso immediatamente e dopo essere stato trasportato al pronto soccorso di Gela, è stato trasferito d’urgenza al Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono gravi.

Il tentato omicidio si è verificato ieri mattina poco prima delle 10, in corso Salvatore Aldisio, in pieno centro storico, nel quartiere San Giacomo. A quell’ora c’erano nella zona tanti passanti e automobilisti. L’aggressore, poco dopo, è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri che si trovava nella zona per un’attività di controllo del territorio.

I militari dell’arma, guidati dal comandante Ivan Boracchia, si sono messi subito alla ricerca dell’aggressore, che è stato immediatamente rintracciato in una via del centro storico. Con sé aveva ancora il coltello a serramanico utilizzato per colpire il 65enne. L’arma è stata sequestrata. I carabinieri sono riusciti a risalire all’aggressore, grazie anche alla collaborazione di alcuni testimoni e dopo aver vagliato le immagini dei sistemi di video sorveglianza di alcune attività commerciali della zona.

Pare che vittima e accoltellatore si conoscessero da tempo. L’aggressore, un nullafacente, in più occasioni si sarebbe recato dal venditore ambulante per chiedere soldi. Una sorta di offerta per comprare qualcosa. Pochi spiccioli che l’ambulante gli avrebbe sempre dato per aiutarlo. Ma l’offerta sarebbe divenuta un’abitudine quasi quotidiana, una pretesa. Ieri mattina il 33enne sarebbe andato ancora una volta dal venditore ambulante a chiedere soldi, ma questi stavolta avrebbe detto di no. Al suo diniego, il 33enne, avrebbe inizialmente incassato quel secco «no» ma poco dopo è ritornato davanti alla rivendita di frutta e verdura si è avventato sull'ambulante, vibrandogli diverse coltellate all’addome. Mentre il sessantacinquenne si accasciava a terra, in una pozza di sangue, l’aggressore è fuggito, tentando di fare perdere le proprie tracce, ma poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri e condotto in caserma per essere interrogato.

Al momento l’aggressore è in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. Su quanto è successo indagano la procura e i carabinieri del reparto territoriale di Gela. Non sono mancati i momenti di paura tra chi in quel momento si trovava nel luogo in cui si è verificato il grave fatto di sangue, in pieno giorno e in un orario in cui nella zona c’era tanta gente.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE