Gela, pensionato muore dopo un incidente d'auto: probabile malore

Da stabilire le cause della morte di un anziano pensionato che domenica, giorno di Pasqua, si è scontrato con la sua auto contro il muro di una palazzina a Gela, in provincia di Caltanissetta. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Catilina, all'angolo con via Benedetto Croce.

L'uomo è rimato esanime dentro l'abitacolo della sua Fiat Panda fino all'arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 giunti nel quartiere Caposoprano hanno provato a rianimare il pensionato, tentando anche una disperata corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'uomo, giunto cadavere al nosocomio gelese, non presentava ferite esterne nonostante il violento scontro, quindi non si esclude che il decesso possa essere avvenuto a causa di un malore e che il conducente dell'auto abbia perso il controllo dell'auto in quanto già privo di conoscenza finendo prima sopra il marciapiede e poi contro il muro.

Sarà la polizia locale, che ha effettuato i rilievi, a stabilire le dinamiche e le cause del sinistro. Al momento non sembrano coinvolte altre vetture.

