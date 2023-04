Incidente lungo la statale Gela-Caltanissetta, tir si ribalta: grave il conducente

Incidente oggi pomeriggio lungo la statale 626 che collega Gela a Caltanissetta. Un tir carico di fertilizzanti si è ribaltato. L’autista è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Per estrarre l’uomo, un vittoriese di 66 anni, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto è atterrato un elicottero del 118 per consentire il trasferimento del conducente in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti con cesoie idrauliche e altri strumenti. Sul posto è giunta anche un’ambulanza.

Sono in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’incidente.

