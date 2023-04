Il ventisettenne morto in uno scontro a Caltanissetta: incidente causato dall'alta velocità

Sarebbe stata l’alta velocità la causa dell’incidente stradale in cui domenica scorsa ha perso la vita Kevin Dhorbul, il giovane di 27 anni originario delle Mauritius. Il ventisettenne, è stato sbalzato violentemente dall’abitacolo, ed è stato trovato a circa 30 metri dall’auto che stava guidando.

L’impatto era avvenuto in via Due Fontane, strada che collega Caltanissetta a San Cataldo, con un’altra vettura che procedeva in direzione opposta e a bordo della quale viaggiavano due persone.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli agenti delle volanti e della stradale che alle 2 di notte di domenica sono intervenuti insieme agli operatori del 118. Sembra che il ventisettenne che viaggiava su un’Audi A5, insieme a un amico, e che procedeva da San Cataldo verso Caltanissetta stesse andando ad una velocità elevata e senza indossare la cintura di sicurezza, e che sia stato lui a invadere la corsia opposta. Lo schianto con l’altra auto, una Citroen guidata da una ragazza e con un passeggero a bordo, che si trova ricoverato in prognosi riservata, è stato inevitabile.

Gli esami tossicologici effettuati su tutte le persone coinvolte, sono risultati negativi. Al termine di tutti gli accertamenti, la salma del ventisettenne è stata restituita ai familiari.

© Riproduzione riservata