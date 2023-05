Aggressione nel carcere di Caltanissetta, agente colpito con una spranga alla testa

Ancora aggressioni nelle carceri in Sicilia. Dopo il ferimento di due agenti venerdì scorso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, anche a Caltanissetta un poliziotto è stato colpito con una spranga nell’istituto penitenziario di Caltanissetta.

Approfittando del momento in cui l'agente ha aperto la cella, un detenuto extracomunitario, già noto per altri atti di violenza, ha colpito con una spranga di metallo l'uomo, sottraendogli anche le chiavi e barricandosi nella sezione. È stato necessario fare irruzione nel reparto per ripristinare la situazione. L'agente è stato medicato in ospedale, rimediando sette punti di sutura sulla testa e due alla spalla.

Non si è fatta attendere la denuncia del sindacato. “È l'ennesimo fallimento della politica di fronte all'emergenza carceraria in atto - dice Emilio Savarino dell’Uspp -. Detenuti sempre più violenti ogni giorno demoliscono un sistema già indebolito dall'emergenza del covid, dalla penuria di organico, dalle deficienze strutturali e strumentali nonché dalle mancate risposte della classe dirigente del paese”.

Nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, invece, gli agenti feriti erano stati due. Un detenuto si era nascosto in bagno per poi aggredirli. Anche loro condotti in ospedale, sono stati dimessi con una prognosi di 7 giorni l’uno e 30 l’altro.

© Riproduzione riservata