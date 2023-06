È di Lercara Friddi la signora di 72 anni morta nell'incidente al bivio di Acquaviva Platani

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I medici hanno fatto di tutto per strapparla alla morte, ma Giuseppa Alfonso, una signora di 72 anni di Lercara Friddi, rimasta coinvolta in un incidente verificatosi sulla statale Palermo-Agrigento, non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto venerdì 2 giugno all’altezza del bivio di Acquaviva Platani, lungo la statale 189, nel tratto che collega Acquaviva con Casteltermini. Dopo il violento impatto, la signora è stata trasferita al Sant’Elia di Caltanissetta con ferite in varie parti del corpo.

Nel violento impatto che ha coinvolto in pieno due vetture, una Renault Clio e una station wagon, e in maniera più lieve un altro veicolo, la signora aveva riportato le ferite più gravi. Traumi al torace e all’addome che non le hanno lasciato scampo, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarla. La 72enne, stabilizzata dal medico rianimatore del 118, era stata trasportata in elisoccorso a Caltanissetta, ma sarebbe subito emerso un quadro clinico molto grave. La pensionata viaggiava in macchina con i figli in direzione Palermo, quando improvvisamente si è verificato lo scontro.

Nel terribile impatto sono rimaste ferite altre tre persone che sono state trasferite all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di una donna di 42 anni, ricoverata in codice giallo per un trauma alla spalla, un'altra di 37 anni, in codice rosso per un trauma cranico, e di un altro paziente in codice rosso con trauma toracico addominale. Altri due ragazzini, che viaggiavano nell’auto coinvolta in maniera più lieve, non hanno riportato ferite gravi e hanno rifiutato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Mussomeli che stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di risalire alle cause. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità e per far luce su quanto è successo. A causare l’impatto forse una manovra azzardata, l’alta velocità o qualche distrazione.

La zona in cui si è verificato l’incidente, per alcune ore è rimasta chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per facilitare le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.

© Riproduzione riservata